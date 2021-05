Calciomercato Milan, colpaccio da 28 milioni di euro: affare ai dettagli

Calciomercato Milan, la dirigenza è pronta a chiudere il colpaccio da 28 milioni di euro. L’affare è ormai ai dettagli

Il Milan fa sul serio, e in questa sessione di calciomercato vuole rinforzare la rosa per renderla competitiva su tutti i fronti. La qualificazione in Champions League ha dato nuova linfa alle casse del club, dando il via libera ad operazioni più onerose per regalare a Stefano Pioli i giusti giocatori.

Il primo colpo messo a segno è quello di Mike Maignan, portiere 25enne ex Lille che andrà a sostituire Gianluigi Donnarumma. Anche Olivier Giroud sembra ormai intenzionato a vestire la casacca rossonera, con un biennale da 4 milioni di euro a stagione che verrà firmato dopo la finale di Champions League di domani sera. L’asse Milano-Londra rimane caldissimo: un altro affare da 28 milioni di euro è vicino alla chiusura.

Calciomercato Milan, Tomori sempre più vicino al riscatto

Fikayo Tomori sarà ancora un giocatore del Milan. Il difensore di proprietà del Chelsea ha convinto tutti in questi 6 mesi di permanenza in Italia, tanto che ha tolto il posto da titolare al capitano Alessio Romagnoli. La volontà del club rossonera à chiara: riscattare il giocatore e metterlo al centro del progetto per i prossimi anni. Anche il giocatore ha espresso a più riprese la volontà di rimanere a Milano e di giocarsi la Champions League con la maglia della squadra di via Aldo Rossi.

Subito dopo la finale di Champions League, è previsto un ulteriore colloquio tra Paolo Maldini e la dirigenza del Chelsea. Si cercherà di ottenere uno sconto sui 28 milioni di euro di riscatto ma, qualora non si dovesse arrivare ad un accordo, il Milan è pronto a versare l’intera cifra del riscatto nelle casse della squadra londinese.