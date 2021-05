Cristiano Ronaldo, dalla Juve ad un’altra big italiana: la bomba

La Juventus a breve potrebbe perdere Cristiano Ronaldo, chiamato da un’altra big italiana: la clamorosa indiscrezione di mercato

La prima settimana post Serie A ha già regalato un sacco di emozioni forti, con molti allenatori che hanno deciso di abbandonare le proprie compagini. Uno su tutti Antonio Conte che, dopo lo Scudetto, ha deciso di dire addio all’Inter per alcune divergenze. La Juventus, invece, ha detto addio a Pirlo ed è pronta ad annunciare Massimiliano Allegri.

In tutto questo trambusto, c’è la Roma che da ormai un mese sa già che il prossimo tecnico sarà Mourinho e che è già al lavoro per cucirgli addosso una squadra adatta alle sue caratteristiche. Il primo nome spuntato fuori è quello del centrocampista Granit Xhaka dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da La Stampa, il vero sogno di Mourinho sarebbe però quello di avere con sé Cristiano Ronaldo. Le clamorose indiscrezioni parlano di contatti già avvenuti tra il tecnico ed il calciatore, agevolati dal fatto che entrambi sono assistiti da Jorge Mendes.

L’operazione resta al limite dell’impossibile per gli enormi costi e per il fatto che CR7 non giocherebbe la Champions.

Cristiano Ronaldo, tutte le ipotesi sul piatto

Diverse sono le ipotesi sul piatto che Cristiano Ronaldo starebbe valutando. In primis la forte possibilità che rimanga, anche se c’è stato l’arrivo di Allegri e l’addio di Paratici.

In alternativa la volontà sarebbe quella di andare in una big estera ed al momento si è fatto avanti solo il Manchester United.

Non molto tempo fa la madre, però, ha ammesso che avrebbe fatto di tutto per convincerlo ad andare allo Sporting per chiudere la carriera nel suo paese. Ora non resta che attendere gli sviluppi.