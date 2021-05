Calciomercato, Conte e Pogba di nuovo insieme: colpo di scena!

L’ultima bomba di calciomercato vede Conte riabbracciare Pogba. Andiamo quindi a vedere la prossima destinazione delle due ex conoscenze della Juve.

Sono caldissime le prime giornate di Calciomercato, con l’addio di Conte all’Inter ed un possibile ritorno di Pogba alla Juventus. Il tecnico salentino è uno dei candidati alla panchina del Real Madrid, che da poco ha divorziato con Zinedine Zidane. D’altra parte Pogba sarebbe pronto a lasciare il suo Manchester United dopo i rapporti non proprio idilliaci con il tecnico Ole Gunnar Solskjær.

Il clamoroso intreccio di mercato, però, vedrebbe un Antonio Conte prossimo alla firma con il Real, con il patron Florentino Perez pronto a regalargli Paul Pogba. Il centrocampista transalpino sarebbe pronto accettare la sfida del Santiago Bernabeu. Un vero e proprio colpo al cuore per i tifosi bianconeri che da tempo sognano il grande ritorno alla Juventus Stadium. D’altra parte Agnelli vorrebbe regalare almeno un colpo a Massimiliano Allegri, tornato a Torino dopo due anni di stop.

Calciomercato, Conte ‘ruba’ Pogba alla Juventus: la strategia di Agnelli

Nonostante il ritorno di Massimiliano Allegri per tornare subito competitivi, la Juventus affronterà la finestra estiva di calciomercato come una vera e propria rivoluzione. L’obiettivo è alleggerire il monte ingaggi cercando di mantenere la rosa comunque competitiva. I bianconeri, quindi, potrebbero dire addio a Cristiano Ronaldo ed al suo faraonico stipendio. D’altra parte, a sorpresa, potrebbe rimanere Paulo Dybala che tratta per il rinnovo.

In porta potrebbe rimanere Wojciech Szczęsny in caso di mancato arrivo di Gianluigi Donnarumma. Nonostante la possibile conferma, il portiere polacco è corteggiato da Chelsea ed Everton. Con un possibile approdo di Paul Pogba al Real Madrid, Agnelli potrebbe dirottare su Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. I bianconeri, quindi, proveranno a rafforzare il centrocampo apparso troppo debole durante la passata stagione. Vedremo quindi se Agnelli presenterà un altro super colpo ai tifosi juventini o se si opterà ad un mercato al risparmio.