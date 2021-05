Barbara D’Urso, si chiude un altro capitolo per la conduttrice: le sue parole

Si è conclusa oggi la quattordicesima edizione di Pomeriggio Cinque. La conduttrice Barbara D’Urso, emozionata, ha salutato il suo pubblico

Si è conclusa oggi la stagione 2020/21 di Pomeriggio Cinque e come sempre la padrona di casa, Barbara D’Urso, ha salutato il suo pubblico dandogli appuntamento alla prossima stagione 2021/22.

Emozionata come ogni anno, la conduttrice in apertura ha dichiarato: “Oggi è l’ultima puntata di questa fortunatissima edizione di Pomeriggio 5″. Difatti, il contenitore pomeridiano condotto dalla seguitissima napoletana nonostante i rumors e alcune sconfitte segnate dagli ascolti, ha comunque raggiunto il traguardo.

La D’Urso ha poi chiesto di mandare in onda un video preparato dalla produzione di Pomeriggio 5 in cui sono state ricordate tutte le persone aiutate in questo lunghissimo e difficile anno segnato dalla pandemia da Covid-19.

Barbara D’Urso ha salutato il pubblico di Pomeriggio Cinque: nuovo appuntamento a settembre

Nella seconda parte del suo programma pomeridiano, Barbara D’Urso ha ospitato nel salottino anche dei medici estetici i quali hanno parlato di chirurgia estetica dando risposte esaustive al pubblico di Mediaset.

Dopo questa parentesi, la seguitissima conduttrice è tornata nuovamente sui saluti. La D’Urso ha ringraziato il pubblico per l’affetto dimostrato anche nel corso di questa quattordicesima edizione di Pomeriggio Cinque. “Come l’anno scorso Pomeriggio 5 prende una pausa estiva. Ritorneremo però nei primi giorni di settembre e come ogni anno vi saluto con tutto lo staff che lavora insieme a me. Siete fondamentali e vi amo!“.

La conduttrice napoletana ha così lasciato il suo pubblico con una promessa, quella di tornare “sempre fortissimi e unitissimi all’inizio di settembre. Col cuore..“. Per la forte emozione e per abitudine la Carmelita ha poi dato “appuntamento a domani”. Ma si è subito corretta.. “a settembre”.