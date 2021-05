Adriana Volpe, è guerra con l’ex marito: “Ha gravi problemi”

Gravi offese da parte dell’ex marito di Adriana Volpe, Roberto, che la definisce una persona con gravi problemi: cosa è successo

Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli si sono separati da poco più di un mese e la situazione tra i due sembra essere più incandescente che mai. I rancori, soprattutto da parte di lui, sono accesissimi ed a dimostrarlo ci ha pensato un post pubblicato dall’imprenditore, salvo poi essere cancellato a seguito della risposta della donna sul proprio Instagram.

Nella serata di ieri l’uomo ha pubblicato un post, come già detto poi rimosso, che mostrava la Volpe insieme al musicista Marco Profeta. “Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti! Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!”, il clamoroso sfogo di Roberto Parli.

Molti dei suoi follower l’hanno criticato per aver reso pubblica tale situazione, ma l’uomo non ha indietreggiato, replicando a dovere. “La verità vincerà sempre”, ha tuonato.

Adriana Volpe, la replica al marito

La replica di Adriana Volpe all’ormai ex marito non si è fatta attendere. “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito” ha detto la conduttrice. “Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena – rivela – al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”. Il tutto contornato da un’immagine totalmente nera.

