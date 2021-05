WhatsApp, aggiornamento fa impazzire gli utenti: svolta storica

WhatsApp lancia un nuovissimo aggiornamento che stupisce e soddisfa tutti gli utenti. Il nuovo update rivoluziona l’app, con un tool rivoluzionario.

Nuovo aggiornamento per WhatsApp, che nella giornata di ieri ha rilasciato tutti i nuovi tool annunciati negli ultimi giorni. Infatti sbarcano sull’applicazione di messaggistica velocizzare i messaggi vocali. Adesso, infatti, sarà possibile selezionare tre velocità: 1X (normale), 1,5X e 2X. Inoltre la funzione è presente sia su Android che iPhone, ma soprattutto potrà essere utilizzato anche su WhatsApp Web e Desktop. Ad annunciare la funzione ci aveva pensato il portale specializzato WABetaInfo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Instagram e Facebook, dopo anni arriva la funzione tanto attesa

Per applicare la nuova funzione, infatti, basterà far partire il messaggio audio e cliccare alla sua destra la ‘velocità di riproduzione‘. In molti hanno richiesto a lungo il tool, proprio per rendere più veloce l’ascolto dei vocali ‘chilometrici. Inoltre gli sviluppatori di Menlo Park volevano lanciare la funzione fin da subito, ma per qualche strana ragione si è aspettato maggio 2021. Inoltre la rivale principale dell’app, Telegram, ha questo tool sin dalla sua nascita.

WhatsApp, l’aggiornamento velocizza i vocali: non è l’unica novità

I nuovi termini di servizio hanno imposto a WhatsApp un miglioramento per quanto riguarda le funzioni al suo interno. Infatti sulla Beta dell’applicazione sta per arrivare in anteprima il trasferimento della cronologia da un sistema operativo all’altro. A breve gli utenti potranno trasferire le proprie chat da iOS ad Android e viceversa. Ad annunciare la novità ci ha pensato WABetaInfo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite, arrivano due nuovi supereroi Marvel? C’è l’indizio

Stando al portale specializzato il trasferimento della chat potrà avvenire anche tra smartphone equipaggiati con SIM (numero di telefono) differenti. Al momento la funzione non è ancora attiva sulla beta di WhatsApp, ma è già presentata nelle ultime versioni dell’anteprima dell’applicazione di prova. Infatti su Android, in basso a destra, troveremo la scritta ‘Transfer to a different phone number?‘. Inoltre la funzione potrebbe entrare in vigore già dal mese di giugno.