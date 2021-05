L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere in attesa. La notizia ha riscosso subito un grande successo tra il pubblico del dating show.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. Dopo l’annuncio di Valentina Pivati, anche Ester Glam ha reso noto ai suoi tantissimi fan di essere incinta. Per lei e il suo compagno Luca Baldacci sarà la seconda volta che la cicogna gli porta un bambino. I due infatti sono già genitori di Gabriele, bellissimo bambino di due anni che Ester e Luca affettuosamente hanno soprannominato Chicco.

Ester, come sicuramente ricorderanno i nostri lettori, ha partecipato a Uomini e Donne nel 2017 come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Lui preferì Angela Caloisi a lei e così, dopo la parentesi televisiva, la Glam prima ebbe un ritorno di fiamma con il personal trainer Mattia Cecchetti per poi trovare il vero amore in Luca Baldacci.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice incinta: che sorpresa! – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester Glam (@esterglam5__)

L’annuncio della gravidanza è stato dato su Instagram. Ester Glam ha informato il suo pubblico che per la seconda volta diventerà mamma. “E come si dice a Roma: non ve se può nasconde niente!!! Amici, siamo incinti!”, ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram mostrando uno scatto insieme a Luca e al loro piccolo Chicco.

Nell’immagine si vede anche il pancino e l’ecografia del nascituro, di cui non si sa ancora sesso e nome. Il pubblico spera nell’arrivo di una femminuccia mentre lei non si è pronunciata.