Royal Family, si avvicina il distacco definitivo: “Sarà la fine”

Royal Family, si avvicina il distacco definitivo: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ore nel Regno Unito.

Continua la telenovela che vede coinvolti il principe Harry, Meghan Markle e la famiglia reale. I duchi del Sussex, dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti più di un anno fa, stanno cercando di intraprendere una propria strada definitiva, che prescinda dall’appoggio di Buckingham Palace. Troppe incomprensioni e sofferenze per fare marcia indietro, nonostante i tentativi della Regina Elisabetta di ricucire il rapporto con il nipote. Per la coppia si sta delineando un futuro interessante in California, fatto di maggiore indipendenza sia dal punto di vista economico che emotivo. Gli accordi conclusi con Netflix e Spotify per la creazione di contenuti esclusivi, sta dando loro una sicurezza finanziaria non indifferente. In più, Harry sta riscuotendo un grande successo con la serie “The Me You Can’t See”, condotta da Oprah nella veste di analista su Apple Tv+. Un modo per elaborare tutto il dolore provato durante l’adolescenza, tra lutti e incomprensioni con il padre.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, sorpresa Kate Middleton: arriva l’annuncio

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, accuse pesanti contro il principe Harry: è polemica

Royal Family, Harry e Meghan pronti al distacco definitivo: i Sussex vicini alla svolta

Nelle due interviste con Oprah Winfrey, Harry ha parlato di come Carlo lo abbia allevato e della perdita di sua madre in così giovane età. Secondo una fonte reale, Meghan sta aiutando il marito a superare i propri traumi tramite la “guarigione ancestrale“. Una tecnica di elaborazione del dolore che dà risultati sorprendenti, sentendo il parere di diversi psicoterapeuti.

L’Insider ha confessato al Mail Online: “Meghan dice di aver appreso tale tecnica da Michael Beckwith, fondatore di Agapé International, dove la madre la portava per imparare la spiritualità”. La duchessa del Sussex ha detto che sia lei che Harry provengono da una lunga stirpe di dolore e sofferenza, un’ingombrante eredità genetica che spetta a loro rompere una volta per tutte”.

La frase “una volta per tutte” allude alla pianificazione di un passaggio finale che potrebbe vedere i Sussex recidere completamente i legami con la famiglia reale a breve.