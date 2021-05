Rai, il trionfo è totale: sospiro di sollievo

Grande trionfo dei canali Rai ed un sospiro di sollievo per la TV di Stato che sta ottenendo ottimi risultati

Gara di ascolti vinta nuovamente dai canali Rai. Ieri sera, mercoledì 26 maggio, ancora una volta le repliche de Il Commissario Montalbano – L’Età del Dubbio hanno padroneggiato la TV con 4.429.000 spettatori pari al 20%. Buoni numeri su Rai 3 – ma non i migliori della stagione – anche per Chi l’ha visto? che sta trattando in maniera particolare e minuziosa il caso di Denise Pipitone che ha raccolto 2.911.000 spettatori pari ad uno share del 13.5%.

LEGGI ANCHE > > > Carla Fracci, morta a 84 anni la Regina della danza italiana

NON PERDERTI > > > Maneskin, accusa dalla Bielorussia: “Omosessuali e pervertiti”

Anche il film di Johnatan Demme, in onda su Rai 2, Dove Eravamo Rimasti ha appassionato 849.000 spettatori pari al 3.6% di share. Il film con Meryl Streep e Rick Springfield è uscito nel 2015 e tuttora disponibile su Netflix.

LEGGI ANCHE > > > Mediaset, disavventura per l’ex valletta: presa di mira dai malviventi

Ascolti TV mercoledì 26 maggio: top Rai, flop Mediaset

Nonostante sia uno dei film più amati della storia, Il Gladiatore di Ridley Scott – ormai vecchio di 21 anni – ha raccolto soltanto 1.695.000 spettatori pari al 9.8% di share. Numeri abbastanza bassi anche per Zona Bianca, su Rete 4, che ha appassionato 813.000 spettatori con il 4.1% di share nonostante il tema trattato: la strage di Mottarone. Su Italia 1, invece, Alice Oltre Lo Specchio ha intrattenuto 799.000 spettatori (3.5%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, indiscrezione sul futuro: nuovo programma TV

Ieri sera la vittoria dell’Europa League del Villareal contro il Manchester United è stata vista da 1.656.000 italiani con il 7.5%, su TV8. Su La7, il film che racconta della storia di Facebook, The Social Network, ha appassionato 394.000 spettatori con uno share dell’1.8%. Per finire, su NOVE, Accordi & Disaccordi ha raccolto 443.000 spettatori con l’1.8%.