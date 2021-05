L’ex valletta di Cultura Moderna, programma seguitissimo su Canale 5 tra il 2006 e il 2007, è stata presa di mira dai malviventi.

Juliana Moreira, ex valletta di Cultura Moderna e Paperissima Sprint, nelle scorse è stata vittima di un atto vandalico nei confronti della sua vettura. Ma non solo. La bellissima modella brasiliana nativa di Osasco (San Paolo), infatti, oltre a ritrovarsi con il finestrino della macchina rotto ha constatato di essere stata derubata in pieno giorno a Milano.

La moglie di Edoardo Stoppa in una diretta Instagram, raccontato di essere stata presa di mira da alcuni malviventi. Questi prima le hanno rotto il vetro dell’auto. Poi le hanno portato via alcuni dei suoi oggetti personali tra cui patente di guida e passaporto.

Mediaset, disavventura per l’ex valletta: presa di mira dai malviventi

Juliana Moreira, come ha rivelato in diretta Instagram, era intenta con alcuni collaboratori a scattare un servizio fotografico quando la sua auto è stata presa di mira da vandali che hanno rotto un finestrino e poi rubato quello che c’era al suo interno.

La modella brasiliana ha invitato i ladri a lasciare i documenti presenti nella borsa in qualche locale o stazione di polizia chiedendo dunque, agli o all’artefice di tale gesto di venirle incontro in qualche modo.