La Casa di Carta sta per tornare con una novità che potrebbe piacere o meno al pubblico. Di cosa si tratta.

La Casa di Carta sta per vivere il suo quinto atto. Sono state appena rese pubbliche le prime immagini della serie spagnola nata dell’ingegno di Álex Pina hanno entusiasmato il pubblico trasmettendo loro l’adrenalina e la tensione che speravano di ritrovare già dalla fine della quarta stagione.

Non solo foto, ma anche un video ufficiale che segue l’annuncio della fine delle riprese de La Casa di Carta 5 con il quale Netflix comunica quello che molti si aspettavano, ossia che la quinta e ultima stagione della Casa di Carta sarà divisa in due parti.

La Casa di Carta 5, arriva l’annuncio ufficiale: novità sensazionale

La Casa di Carta 5 sarà divisa in die parti e composta da cinque episodi l’una. Il motivo il seguente. Per cercare di sfruttare il fenomeno fino all’ultimo, alimentando l’hype degli abbonati e, magari, tirandone dentro qualcuno in più.

La prima parte approderà sulla piattaforma il 3 settembre, mentre la seconda tre mesi più tardi, il 3 dicembre. “Quando abbiamo cominciato a scrivere la Parte 5 abbiamo capito che avremmo dovuto stravolgere le aspettative del classico formato da dieci episodi. Abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione per creare la sensazione di un finale di stagione o di un finale di serie già nel volume 1 mentre nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi”.