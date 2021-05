La figlia di Gigi Proietti, Carlotta, in queste ore ha dichiarato che le ultime notizie relative a suo padre sono semplicemente delle fake news.

Nella giornata di ieri ha fatto eco la notizia secondo cui le ceneri di Gigi Proietti sarebbero finite in Umbria. Era la verità? La figlia Carlotta ha smentito tutto in un post su Instagram. La figlia dell’attore non solo ha esposto il suo punto di vista, bensì ha anche pubblicato il comunicato dell’Ama che assicura che le ceneri di Mandrake andranno al Verano.

“Abbiamo preparato immediatamente una smentita congiuntamente con Ama e Roma Capitale, che pubblico qui”, scrive Carlotta Proietti. “Vi pregherei di non alimentare queste polemiche, inutili e dannose. È stato evidentemente un attacco alla città, alla sindaca, fatto usando il nome di mio padre”.

Gigi Proietti, la figlia Carlotta smentisce tutto: “Si tratta di fake news”

Il post prosegue e Carlotta informa tutti dicendo che al padre la sindaca di Roma piaceva molto e che non avrebbe mai osato prendere in giro lei o la città. “La cosa che fa più tristezza è quando ci si permette di dire ‘cosa avrebbe detto Gigi’. Bene. Nessuno può sapere cosa avrebbe detto. Sicuramente si sarebbe informato prima di aprire la bocca e daje fiato. Papà amava la sua città, amava il suo pubblico, il suo teatro, e queste sono le cose a cui teniamo anche noi”.

Subito dopo fa chiarezza sulla sepoltura del quale nella giornata di ieri si è parlato così tanto. “Per la sepoltura ci vorrà del tempo. I tempi sono lunghi ora e lo sono sempre stati, i problemi ci sono e ci sono sempre stati”.