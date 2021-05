Elisa Isoardi, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi è pronta a rilanciarsi davanti alle telecamere come presentatrice di un programma tutto suo.

In seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha conquistato una fetta di pubblico che non riesce a fare a meno di lei. Dopo aver lasciato il programma in seguito a un infortunio, l’ex fidanzata di Matteo Salvini potrebbe condurre un programma tutto suo a Mediaset.

Durante la prossima stagione televisiva, la Mediaset vivrà numerosi cambiamenti a partire da uno dei suoi canali televisivi più seguiti dagli italiani: Canale 5. La regina di questo canale è Barbara D’Urso, ma presto la conduttrice potrebbe avere un antagonista.

Elisa Isoardi, indiscrezione pazzesca: ruolo di spicco a Mediaset

Venerdì 28 maggio, Barbara D’Urso saluterà il pubblico di Pomeriggio Cinque per la consueta pausa estiva, concludendo una stagione televisiva amara con flop di ascolti e programmi chiusi. Dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso e di Domenica Live, il futuro lavorativo di Barbara d’Urso è preoccupante.

Almeno per il momento, Elisa Isoardi potrebbe sostituire Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5 a partire da giugno per poi cedere nuovamente il posto a Barbara a settembre. Nonostante il ritorno al suo posto, i programmi della conduttrice partenopea potrebbero subire una brusca riduzione.