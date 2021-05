La Champions League sbarca su Amazon: i costi dell’abbonamento

Come già annunciato qualche mese fa, la Champions League arriva anche su Amazon. Ecco i costi dell’abbonamento

La corsa ai diritti TV per la Champions League si è conclusa ormai diversi mesi fa. Sky trasmetterà in esclusiva tutte le partite della massima competizione europea, mentre Mediaset Infinity darà la possibilità agli abbonati di vedere 104 top match in diretta streaming, ai quali vanno aggiunti i 17 match in chiaro su Canale 5.

Rimane Amazon, che si è portata a casa i diritti per la trasmissione delle sedici migliori partite del mercoledì sera della Champions, a partire dalle fasi preliminari e fino ad arrivare alle semifinali. Per il gran finale, invece, l’esclusiva rimane a Sky e Mediaset. Nella giornata di oggi, la compagnia di Jeff Bezos ha annunciato alcune interessanti novità sull’abbonamento.

Champions League su Amazon, tutto a costo zero

Una grandissima novità quella annunciata da Amazon Italia: le sedici migliori partite del mercoledì sera della Champions League saranno visibili senza alcun costo aggiuntivo. Basterà essere abbonati al servizio Prime, come già succede per tutte le altre piattaforme che rientrano nel pacchetto del colosso di Jeff Bezos. Iniziano a trapelare anche le prime informazioni relative ai commentatori, anche se non confermate. Potrebbe esserci Sandro Piccinini come nome caldo al tavolo di commento, da affiancare ad altri colleghi illustri.

Ma le novità non sono finite qui. L’azienda di e-commerce ha infatti annunciato l’acquisizione dei diritti televisivi per la trasmissione della Supercoppa Europea. Anch’essa sarà visibile senza alcun costo aggiuntivo sui canali di Prime Video il prossimo agosto.