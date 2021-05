Carlo Verdone, provato per il lutto improvviso: “Ci ha lasciato oggi” – VIDEO

Un lutto improvviso nel mondo dello spettacolo cui Carlo Verdone dà il triste annuncio: avevano lavorato insieme in Un sacco bello

Grave lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo: a 57 anni è morta Isabella De Bernardi. Attrice pubblicitaria, il suo ruolo più celebre è stato quello accanto a Carlo Verdone come fidanzata hippy dell’attore romano nel film Un sacco bello.

È stato proprio l’amico e collega Carlo Verdone ad annunciarlo su Instagram: “Devo essere sincero, mi sono un po’ stancato di fare necrologi. È un po’ di tempo che stiamo perdendo un sacco di persone che conosciamo, alle quali vogliamo bene”. Così comincia il discorso dell’attore romano sui suoi social.

Carlo Verdone, il triste annuncio: “Oggi ci ha lasciato Isabella De Bernardi”

L’attrice dell’iconica frase “‘a fascio”, Isabella De Bernardi ci lascia a 57 anni e sono in tanti i fan che la ricordano proprio per la sua esclamazione diventata un cult del mondo dello spettacolo. Carlo Verdone triste afferma su Instagram: “Oggi, mentre giravo, mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi, la nostra “Fiorenza” di Un Sacco Bello non c’è più, morta di un male incurabile”.

L’esordio sul grande schermo colpì particolarmente Carlo Verdone, tanto da poi accompagnarlo in diversi film: Borotalco (1982) e Il bambino e il poliziotto (1989). Oltre allo stretto contatto lavorativo con l’attore romano, ha lavorato anche con Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982).