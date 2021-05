Calciomercato Juventus, è fatta: c’è il nome del nuovo allenatore

Calciomercato Juventus. C’è il nuovo nome per la panchina bianconera: la società in accordo con un ritorno di fiamma

Era nell’aria, mancava soltanto la conferma: Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della Juventus per la prossima stagione. In questo giro di panchine in Europa, il tecnico toscano torna a sedere sul posto tenutogli caldo da Andrea Pirlo, dopo un addio più che mai sofferto da entrambi i lati.

Con la certezza dell’arrivo alla Vecchia Signora di Massimiliano Allegri, si chiude ogni porta verso il Real Madrid che, a questo punto, è ad un bivio: confermare Zidane o fare un tentativo per Antonio Conte che ha lasciato l’Inter.

Calciomercato Juventus, come cambia il giro di panchine

Andrea Agnelli stravede per Massimiliano Allegri e sarebbe stato disposto a tutto pur di accaparrarselo sbaragliando l’effettiva concorrenza di Inter e Real Madrid. Intanto, i Blancos dovranno far fronte al probabile addio di Zidane che ha comunicato la volontà di lasciare il club prima ai suoi giocatori e poi alla stessa società. Stando alle indiscrezioni di SkySport, questa notte c’è stata l’accelerata decisiva per il tecnico livornese e, una volta risolta la durata del contratto, ci sarà la firma definitiva per portarlo in bianconero.

A questo punto, i nerazzurri punteranno il tutto e per tutto su Zidane, sempre più vicino il rinnovo tra Lazio e Simone Inzaghi. Atteso a giorni, invece, Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli e non Sérgio Conceição come precedentemente detto.