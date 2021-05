Calciomercato Inter, ufficiale l’addio di Conte: scelto il sostituto. I nerazzurri annunciano la rescissione consensuale e pensano già al successore

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Il comunicato ufficiale è arrivato nella serata di ieri, con l’annuncio della rescissione consensuale tra le parti.

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club“. Al tecnico leccese percepirà una cifra di 7,5 milioni di euro come buonuscita e non potrà allenare in Serie A nella prossima stagione. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Tottenham in Inghilterra o del Real Madrid in Spagna, con l’imminente addio di Zidane. Marotta e Ausilio nel frattempo stanno cercando già il sostituto e avrebbero scelto il candidato numero uno: Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Pirlo: trattativa avviata

Calciomercato Inter, ufficiale l’addio di Conte: si punta Allegri

Massimiliano Allegri è in attesa di capire il proprio futuro. Fino a poche settimane fa sembrava che non potesse ambire a nulla di meglio di Napoli o Roma, mentre adesso gli scenari sono cambiati. Il livornese è rimasto alla finestra scrutando l’orizzonte e assistendo all’effetto domino che si sta verificando sulle panchine italiane. Dopo essere stato accostato al Real Madrid, ora la Juventus sembra essere in pole position per riportarlo a casa. Questo fino a ieri, quando l’Inter è tornata pesantemente in corsa per l’ex bianconero. Marotta lo conosce benissimo e sa che sarebbe l’uomo perfetto per ereditare il lavoro di Conte, come successo a Torino. Nelle prossime ore si proverà a convincerlo del progetto Suning, nonostante il ridimensionamento finanziario, cercando di scavalcare la corte di Andrea Agnelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, tramontato Conceiçao: si punta un altro straniero

Calciomercato Inter, ufficiale l’addio di Conte: in corsa per la panchina anche Mihajlovic e Stankovic

Ad Appiano Gentile non sono però concentrati solo sul nome di Allegri. Conoscendo la concorrenza forte della Juventus si stanno muovendo anche per le possibile alternative. Qualora dovesse saltare la prima scelta, in pole ci sarebbe Sinisa Mihajlovic, che ha già lavorato con i nerazzurri al fianco di Roberto Mancini. Nelle ultime ore si sta facendo largo però anche una candidatura a sorpresa, ovvero quella di Dejan Stankovic. L’ex centrocampista, tra i protagonisti del fantastico “Triplete” 2010, ha fatto cose straordinarie in questa stagione con la Stella Rossa di Belgrado, vincendo ben 35 partite su 38 nella Liga Serba. Il suo cuore è rimasto a Milano e qualora venisse chiamato sarebbe pronto a tornare alla base.