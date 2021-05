Alessia Marcuzzi, decisione Mediaset ufficiale: pubblico senza parole

Alessia Marcuzzi, è arrivata la decisione ufficiale di Mediaset per un programma molto caro alla conduttrice romana. Succederà molto presto

Un successo clamoroso che nelle ultime due edizioni ha coinvolto anche Alessia Marcuzzi. Perché l’estate che arriva significa anche il ritorno di Temptation Island in prima serata su Canale 5. E la conduttrice romana, che aveva fatto da spettatrice nel 2018 quando i debutto della versione Vip era stato affidato a Simona ventura, c’era sempre stata.

Ora è arrivata la decisione ufficiale di Mediaset sul futuro del dating show fortemente voluto in Italia da Maria De Filippi e il verdetto non piacerà ai fan di Alessia. Come ha confermato lei stessa, il programma ci sarà, le registrazioni cominceranno presto ma a fare da tramite fra le coppie toccherà solo a Filippo Bisciglia.

Non è un problema di ascolti basi, perché sia la versione Nip che quella Vip di Temptation Island hanno fatto registrare ottimi ascolti. E nemmeno una faida contro la Marcuzzi. Piuttosto, come ha spiegato l’esperto di tv Davide Maggio, si tratta di una decisione di Banijay che detiene i diritti internazionali e vuole una sola edizione in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elisa Isoardi, indiscrezione pazzesca: ruolo di spicco a Mediaset

Alessia Marcuzzi, la prima reazione dopo la decisione Mediaset: il futuro è scritto

Non sono soltanto rumors, perché la conferma è arrivata direttamente da Alessia Marcuzzi che ha incassato il colpo anche se non ha gradito: “Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi”.

Ma evidentemente dovendo scegliere tra lei e Filippo Bisciglia, che è nel cast fin dalla prima edizione, non c’è stata partita e così l’amatissima conduttrice dovrà fare da spettatrice. La prima puntata di Temptation Island 2021 è in programma mercoledì 30 giugno sempre su Canale 5 e quindi le registrazioni nel villaggio sardo che ospita il programma cominceranno presto.

Ancora incerto il numero delle coppie, che potrebbero essere 6 o 7, ma per gli spettatori c’è una sorpresa. Nel cast infatti accanto alle coppie di perfetti sconosciuti potrebbero esserci anche personaggi noti, non è chiaro se in arrivo dal GF Vip, Uomini e Donne o altro.