WhatsApp, è possibile nascondere il numero di cellulare: trucco geniale

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per nascondere il proprio numero di cellulare. Andiamo a vedere come applicare il nuovo tool presente sull’applicazione.

Sono oramai tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp ed adesso un nuovo trick permette di nascondere il proprio numero di cellulare. Infatti gli utenti, nell’era digitale, cercando di difendere il più possibile la loro privacy senza fare a meno di applicazioni essenziali per la comunicazione. Per andare ad attivare questo nuovissimo ‘trick’, quindi, sarà indispensabile avere un numero di telefono alternativo.

Infatti gli utenti dovranno prima disinstallare l’applicazione dal proprio cellulare. Successivamente dovrete eliminare la SIM dal vostro cellulare ed inserirla in un altro dispositivo per inserire una nuova scheda nel vostro smartphone. Giunti a questo punto dovrete installare nuovamente WhatsApp e quando l’app chiederà il numero dovrete inserire quello della vecchia SIM. Compiendo questi passaggi, quindi, potrete nascondere il vostro numero di cellulare da WhatsApp.

WhatsApp, non solo il trucco per nascondere il numero: adesso è possibile aggiungere contatti con il QR

Su WhatsApp le novità non finiscono mai, con l’applicazione che adesso permette agli utenti di aggiungere i contatti senza numero di cellulare. Il nuovo trucco, infatti, rende l’applicazione più veloce e pratica ed inoltre si trova all’interno dell’app e non ci sarà bisogno di scaricare app di terzi. Al momento, però, sono ancora pochissimi gli utenti che la utilizzano sia in Italia che in mondo intero.

Oramai da tempo, infatti, WhatsApp ha aggiunto all’interno dell’applicazione i codici QR. nfatti ogni profilo presente sull’app di messaggistica ha un proprio codice QR che potrà essere condiviso con gli altri contatti. Inoltre potrete trovare il vostro codice andando nelle opzioni cliccando i tre puntini in alto a destra. Poi successivamente cliccare sul quadratino ed a quel punto potrete condividere il vostro QR con le altre persone.