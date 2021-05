Uomini e Donne, dramma di una corteggiatrice: la confessione

Una triste rivelazione di una delle dame di Uomini e Donne, al dating show ha spiegato una pesante mancanza nella sua vita

Nonostante è l’ultima arrivata del Trono Over di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha ampiamente conquistato il pubblico dell’amato dating show. Il suo arrivo negli studi di Maria De Filippi, tuttavia, è stato molto casuale: sono stati i dipendenti della sua azienda ad iscriverla al programma.

Isabella era molto scettica nell’arrivare negli studi di Maria De Filippi, per niente fiduciosa, infatti la reazione di quando è stata selezionata per il programma è stata piuttosto eclatante. Ad ogni modo, nonostante stia da poco tempo all’interno del dating show, la sua figura è diventata di grande rispetto agli occhi dell’opinione pubblica.

Uomini e Donne, Isabella racconta il dramma: “Non posso avere figli”

In studio, Isabella Ricci ha confessato di non essersi mai sposta e non aver mai avuto figli, di fatti è alla ricerca proprio di un affetto stabile ad Uomini e Donne. Tuttavia, ha ammesso anche che lei non può avere figli: “Sarei stata più felice, ad oggi, se ne avessi avuti. Sento la mancanza di affetti veri e sinceri. Certo, ho i miei amici, tante persone che mi circondano che mi vogliono bene, ma gli amici sono amici”.

Quella della nuova dama del programma è stata una rivelazione che ha gettato un velo di malinconia alla sua presenza in TV.