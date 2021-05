Un Posto al Sole, fiction in onda su Rai 3, sta per vivere un cambiamento che ha sorpreso i fan. Un ritorno clamoroso ha stravolto l’immaginario dei telespettatori.

Un Posto al Sole vivrà una specie di rivoluzione nelle prossime puntate. Sul set tornerà una delle protagoniste più amate dal pubblico. I telespettatori ricorderanno bene la scena di Marina Giordano che salita sul taxi ha lasciato Palazzo Palladini con Roberto Ferri che le diceva addio.

Centinaia i messaggi che vennero inviati tra Instagram, Facebook e Whatsapp a Nina Soldano che ha sempre risposto con gratitudine immensa spiegando che la decisione di allontanare Marina per un po’ non è dipesa da lei. Però, adesso tornerà e sarà un vulcano pronto a eruttare.

Un Posto al Sole, ritorno pazzesco sul set: pubblico in delirio

“Sapevo che sarei rientrata, solo che non potevo dire niente”, afferma Nina Soldano ai microfoni di Vanity Fair a poche ore dal glorioso ritorno in Un posto al sole. Marina è pronta a riprendersi il ruolo che per diciott’anni è stato suo e che al pubblico è tanto mancato.

Nina è tornata ed il pubblico si chiede cosa li attenderà adesso. “Di tutto – è la risposta dell’attrice -. Andrà ai Cantieri, convocherà Abbate, prenderà in mano la situazione. Marina è dalla parte del popolo e degli operai, e non vuole che i Cantieri vengano delocalizzati in Albania, perché significherebbe il crollo di tutto. Farà quello che è in suo potere affinché questo non avvenga”.