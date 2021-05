E’ stato evacuato in queste ore, in via del tutto precauzionale, il museo degli Uffizi per l’improvvisa fuoriuscita di fumo dalla canna fumaria

E’ in corso una evacuazione precauzionale al museo degli Uffizi a Firenze. Dalle 10.30 circa di questa mattina è stata notata la fuoriuscita di fumo da una canna fumaria che ha subito messo in allerta la sicurezza del museo.

Un’intensa nube di fumo si è sopraelevata dal tetto dell’ala di ponente degli Uffizi. L’episodio non sembrerebbe destare preoccupazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Firenze. Questi hanno messo in sicurezza il museo disponendo l’evacuazione dei visitatori e del personale addetto alla guida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Incidente Mottarone, le accuse del pm: “Freno della funivia manomesso”

Quando è scattato l’allarme, nella galleria erano presenti una decina di persone ma tutto si è svolto in modo regolare grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco.

Le cause che hanno provocato la colona di fumo

Repentino l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intero museo disponendo l’evacuazione precauzionale.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Roma, sprofonda la strada a Torpignattara: cosa sta succedendo

Stando alle prime indiscrezioni, la colonna di fumo che si è sopraelevata dal tetto dell’ala di ponente degli Uffizi è stata generata da un malfunzionamento di una delle caldaie utilizzate per il riscaldamento delle stanze del museo. L’episodio fortunatamente non ha innescato alcun incendio.