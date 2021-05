Temptation Island, si sono lasciati: pubblico spiazzato

La storica coppia di Temptation Island si è lasciata, spiazzando il pubblico che l’apprezzava: i dettagli della vicenda

Antonio e Nadia di Temptation Island 2020 si sono lasciati. In molti si erano appassionati alla loro storia, tanto da seguirli anche dopo la fine del programma. Gli affezionati alla coppia, quindi, avranno sicuramente notato che da tempo i due avevano smesso di pubblicare foto insieme sui propri social.

“Sì, io e Anto ci siamo lasciati. Per favore rispettate questo mio momento no, ed evitate di intasarmi i direct”, ha confermato Naia Chahar.

Temptation Island, l’addio tra Nadia ed Antonio

Come già detto, Nadia ed Antonio avevano deciso di prendere parte all’ultimo Temptation Island per problemi di coppia. Lui sosteneva che la donna fosse immatura e lei nel corso del programma si era anche avvicinata ad un corteggiatore. Nonostante ciò, dopo un falò di confronto, i due avevano deciso di andare via insieme.

Nel corso di questi otto mesi la coppia ha deciso di ricostruire il rapporto e di riavvicinarsi. A quanto pare, nonostante ce l’abbiano messa tutta, l’amore ormai era giunto al capolinea. Per ora entrambi, però, preferiscono il silenzio.