Simona Ventura, clamoroso tracollo in queste ore: non ci voleva

Simona Ventura è tornata su Rai Due con Game of Game ma i risultati ottenuti non sono per nulla soddisfacenti: un nuovo tracollo per la conduttrice

Nuovo tracollo per Simona Ventura su Rai Due. Il suo ritorno con Game of Game non ha segnato alcun successo, anzi, la conduttrice televisiva ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo solo 609.000 spettatori raggiungendo uno share del 2.7%. Il programma ha dunque ottenuto risultati peggiori rispetto al passato.

Ancora una volta è invece Il Commissario Montalbano – La Luna di Carta ad appassionare gli italiani. In onda su Rai Uno, la fiction con Zingaretti ha raggiunto il 22.1% di share con 4.659.000 telespettatori. Subito dopo La Partita del Cuore in onda sull’ammiraglia Mediaset, Canale Cinque, ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Simona Ventura con Game of Game è stata battuta anche da Le Iene in onda su Italia Uno. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino hanno tenuto incollati davanti al video 1.689.000 spettatori con il 10.1%.

Simona Ventura non raggiunge risultati soddisfacenti, ma veniamo adesso alle altre reti e ai programmi messi in onda il 25 maggio

Ma vediamo i risultati ottenuti dalle altre reti in termini di ascolti nella serata di ieri, martedì 25 maggio.

Su Rete 4 Fuori dal Coro ha totalizzato 995.000 spettatori (5.8% di share). In onda su Rai3 CartaBianca con Bianca ha intrattenuto 903.000 telespettatori (4.4% di share). Su La7 diMartedì ha interessato 1.295.000 spettatori (6.2% di share). Sul Nove Il Potere dei Soldi 288.000 spettatori con (1.8% di share). In onda su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 370.000 spettatori con(1.7% di share). Infine Real Time ha proposto Primo Appuntamento Crociera ottenendo 642.000 spettatori (2.7% di share).