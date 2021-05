Royal Family, sorpresa Kate Middleton: arriva l’annuncio

La conferma arriva dall’Inghilterra, Kate Middleton e la Royal Family sempre più unite: ormai è deciso il suo futuro

Dal Regno Unito sono certi: Kate Middleton è stata individuata come figura che ricoprirà il ruolo di piacere che ha lasciato scoperto il Principe Filippo dopo la sua morte. A lanciare l’indiscrezione è la biografa reale Kate Nicholl che ha spiegato viene considerata l’erede del compianto Filippo ed unica capace di ricucire i rapporti tra i due fratelli: Harry e William.

Stando a quando scritto dalla biografa reale, infatti: “Kate, nata plebea, è diventata la più grande risorsa a corte. Perché con semplicità e senza sforzo riesce a mantenere ottime relazioni pubbliche senza mai essere fuori luogo”.

Royal Family, Kate Middleton erede del Principe Filippo

Un ruolo di fondamentale importanza per Kate Middleton, moglie di William, che conquista grazie all’amore ed alla devozione dimostrato per la Royal Family. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Regno Unito è stata individuata lei come erede al Principe Filippo grazie al suo savoir faire che ha, da sempre, colpito la Regina Elisabetta e tutta la famiglia Reale. Una differenza sostanziale, invece, con la moglie di Harry: com’è noto, tra loro non corre buon sangue.

Una novità arriva durante l’intervista alla TV australiana della biografa della Royal Family: tutto il Regno Unito sarebbe favorevole all’abdicazione della Regina Elisabetta a favore del trono di William.