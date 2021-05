Netflix, clamoroso ritorno: utenti al settimo cielo

Un clamoroso ritorno stupisce tutti gli utenti di Netflix. La piattaforma streaming di Red Hastings, infatti, avrebbe ingaggiato Lindsey Lohan.

Altra grande novità per gli utenti di Netflix, con la piattaforma streaming che ha ingaggiato l’amatissima attrice Lindsey Lohan. L’ex icona del mondo Disney, infatti, approda sulla piattaforma rivale e parteciperà ad una commedia romantica. Al momento, però, non è ancora noto il, nome della nuova pellicola che uscirà alla fine del 2022. L’attrice torna quindi all’opera dopo l’apparizione in Among the shadows, nel 2019.

Stando alle indiscrezioni la Lohan andrà ad interpretare una ricca e viziata ereditiera. Durante il film il suo personaggio avrà una metamorfosi dal punto di vista romantico che stravolgerà la sua vita. Infatti mentre era promessa sposa di un uomo ricco e viziato come lei, pronto a costruire un impero alberghiero, un imprevisto cambierà l’intera storia della pellicola. Andiamo quindi a vedere la trama della pellicola.

Netflix, c’è il ritorno di Lindsey Lohan: nuovo film per l’amatissima attrice

Lindsey Lohan torna quindi ad essere protagonista di un film Netflix, pronto ad uscire al termine del 2022. Secondo le ultime notizie la pellicola sarà a stampo natalizio e come abbiamo anticipato parlerà del matrimonio di una ricca e viziata ereditiera. Promessa sposa di un uomo ricco e viziato, la storia avrà un repentino colpo di scena quando la protagonista sarà vittima di un incidente sugli scii.

Infatti una botta alla testa le farà perdere la memoria, con la protagonista che dovrà abbracciare una nuova realtà. La sinossi del film, al momento, non svela quale nuova realtà dovrà affrontare l’attrice. Al momento, infatti, non sappiamo ancora chi sarà l’attore che affiancherà Lindsey Lohan. L’attrice così ritorna sul set cinematografico, dopo essersi allontanata per alcuni guai giudiziari tra il 2007 ed il 2015. Inoltre questo è il primo film natalizio annunciato da Netflix per la programmazione 2022.