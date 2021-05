Mottarone, il piccolo Eitan ha riaperto gli occhi: “È stato estubato”

Eitan ha riaperto gli occhi. Il bimbo di 5 anni è l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone: gli aggiornamenti sulle condizioni

“Il risveglio sta proseguendo e da poco è stato estubato” ha spiegato Giovanni Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino. Il piccolo Eitan ha riaperto gli occhi e ripreso conoscenza per un momento. Il bimbo di 5 anni è l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, ma le sue condizioni sono ancora gravi.

Al suo fianco c’era la zia Aya, insieme agli anestesisti e agli psicologi dell’ospedale infantile Margherita di Torino. “E una fase molto delicata. La notte è passata tranquilla e conferma la stabilità clinica di Eitan, nonostante le condizioni siano ancora critiche” ha spiegato il direttore del reparto rianimazione Giorgio Ivani: “ll fatto che siamo comunque riusciti a estubarlo è molto positivo“.

Mottarone, le ultime sulle condizioni del piccolo Eitan

Al momento Eitan si trova ricoverato nel reparto rianimazione diretto dal dottor Giorgio Ivani. Ieri l’unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone è stato sottoposto alla risonanza magnetica, che non ha evidenziato danni neurologici né a livello cerebrale né a livello del tronco encefalico. La prognosi rimane riservata ma, dopo l’estubazione, inizia a filtrare un cauto ottimismo.

Intanto, nella sua scuola maestri e compagni pregano per lui. “Siamo stravolti da quanto è successo. Preghiamo per lui in tutto il nostro istituto e chiediamo al Signore di essere vicino al piccolo Eitan” ha spiegato Madre Paola Canziani all’Ansa: “Frequenta la nostra scuola dell’infanzia da circa un anno. Solamente pochi giorni fa aveva incontrato il vescovo Corrado Sanguineti insieme ai suoi compagni. È pieno di entusiasmo e di voglia di imparare, era seguito da una famiglia giovane e positiva“.