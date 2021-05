Marco Carta, arriva l’annuncio che sorprende tutti: fan senza parole

Come tanti artisti musicali anche Marco Carta non aspetta altro che poter tornare a cantare dal vivo per il suo fedelissimo pubblico. Grazie alla partecipazione e vittoria al talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici, il cantante originario di Cagliari ha potuto cavalcare l’onda del successo nel 2008 ed entrare nel cuore degli italiani.

In una intervista rilasciata a Vanityfair, l’artista ha dichiarato: “Non importa se non andrò in vacanza, se non avrò una tintarella. Sono scuro di carnagione, recupererò l’anno venturo. Quel che vorrei, oggi, è tornare a lavorare“. Marco Carta è dunque alla ricerca della normalità, pronto a rinunciare all’estate pur di tornare tra il pubblico che tanto lo acclama.

Intanto il 36enne ha pubblicato un nuovo singolo che esce un po’ dagli schemi adottati in precedenza: Mala Suerte. “E’ un brano elettronico, dove predominano le sonorità anni Ottanta”, ha spiegato il cantante pronto a partire con un tour dove potersi esibire con i 9 dischi già pubblicati.

Il decimo disco di Marco Carta segnerà un po’ il ritorno alle origini, un misto tra il vecchio e il nuovo: “Alcuni brani potrebbero essere definiti un La Forza Mia 2.0“, con un ritorno agli anni Ottanta ha spiegato a Vanityfair. Il 36enne ha inoltre dichiarato che vorrevve varcare nuovamente il palco dell’Ariston dove ha vinto proprio con ‘La Forza Mia’. Ma per ricoronare questo sogno, deve tornare con un pezzo forte.

Marco e Sirio convoleranno a nozze? Le dichiarazioni del cantante

Marco Carta nell’intervista rilasciata a Vanityfair ha parlato della sua omosessualità e del suo outing che risale al 2018. Il 36enne nonostante avesse già messo a fuoco il suo orientamento quando era un ragazzino, ha avuto difficoltà nel trovare i tempi giusti per dirlo pubblicamente.

“Trovo difficile per una popstar essere se stessa. Ero idolatro da tutte le ragazzine d’Italia“, per questo motivo Marco temeva la reazione dei fans qualora avesse condiviso il suo orientamento sessuale. Ma spinto dalla voglia di vivere liberamente la sua relazione con il Sirio, con il quale nei prossimi messi festeggerà sette anni d’amore, ha deciso di ‘venire allo scoperto’.

