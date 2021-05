Gigi Proietti, choc a Roma: non c’è posto per le sue ceneri

Le ceneri di Gigi Proietti hanno trovato una collocazione momentanea in Umbria, ma il desiderio dell’attore era quello di restare a Roma

Non c’è pace per il grande Gigi Proietti dopo oltre sei mesi dalla sua morte. L’attore deceduto il 2 novembre scorso, è stato cremato ma le sue ceneri sono ancora in bilico. L’urna avrebbe dovuto trovare posto nel cimitero del Verano di Roma ma ad oggi non c’è spazio per lui.

Proietti è stato momentaneamente collocato accanto alla sua famiglia, mamma Giovanna e papà Romano, in Umbria. Ma non era di certo questo il volere dell’artista. Difatti il desiderio di Gigi era quello di rimanere nella terra che in vita gli ha dato tanto e che lui ha amato, Roma.

Proietti e l’annuncio dopo la sua morte: avrebbe dovuto riposare al Verano

Come in molti sanno le ceneri dell’amatissimo Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni lo scorso 2 novembre, avrebbero dovuto trovare posto a Roma, presso il cimitero degli artisti, al Verano. Ad oggi però non è stata rispettata tale decisione e la sua urna è stata collocata accanto ai suoi genitori in Umbria.

Al Verano, cimitero che si trova nel quartiere Tiburtino adiacente alla basilica di San Lorenzo, sono presenti personaggi che hanno fatto la storia d’Italia come Garibaldi e Mameli. Non mancano inoltre tantissimi dei suoi colleghi, quali: Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.