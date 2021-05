Fortnite, arrivano due nuovi supereroi Marvel? C’è l’indizio

Continuano ad arrivare novità sull’universo Fortnite. Dopo l’aggiornamento di ieri, c’è un duplice indizio che riguarda la Marvel

Nella mattinata di ieri, su Fortnite è arrivato il tanto atteso aggiornamento alla versione 16.40 del battle royale. Tante le novità introdotte, a partire da skin esclusive e schermate di caricamento ridisegnate. È proprio quest’ultimo punto che sta facendo nascere alcune ipotesi su quello che potrebbe arrivare entro fine season o al massimo nella prossima.

Dando una rapida occhiata ad alcuni leak, infatti, si può facilmente evincere come Epic Games abbia voluto dare qualche indizio su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Nello specifico, ci sono alcuni elementi che rimandano a ben due personaggi della Marvel. Che il loro arrivo sul battle royale sia cosa imminente?

Fortnite pronto ad accogliere Loki e Thor

Any predictions for when/how Thor & Loki will be introduced in Season 7? 😳 pic.twitter.com/UHY2Hfpcf3 — HYPEX (@HYPEX) May 25, 2021

Grazie ad alcune schermate di caricamento rese disponibili con l’aggiornamento alla versione 16.50, Fortnite potrebbe averci dato due importanti indizi su quello che succederà nelle prossime settimane. In una di queste si può infatti intravedere la sagoma di Loki, il Dio dell’Inganno reso celebre nell’MCU grazie all’interpretazione di Tom Hiddleston. Ci sono anche l’elmo con le corna e il bastone visto nel primo film dedicato agli Avengers: due indizi inequivocabili.

Nella seconda schermata di caricamento, invece, c’è suo fratello adottivo Thor. Cosa vuol dire tutto questo? Difficile dirlo al momento. Epic Games potrebbe avere in mente due nuove skin esclusive da lanciare, magari con sfide per conquistarle gratuitamente. Non resta che aspettare e capire a cosa avrà pensato questa volta la software house.