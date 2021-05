Fabrizio Corona e Asia Argento, la verità sul loro rapporto: che sorpresa!

Fabrizio Corona e Asia Argento sono una coppia a tutti gli effetti o la natura del loro rapporto è un’altra? La risposta dell’attrice ai microfoni di Chi.

Asia Argento, figlia d’arte e attrice di successo, intervistata dal settimanale Chi ha parlato del suo rapporto con il Re dei Paparazzi, Fabrizio Corona. I due, come testimoniano i vari scatti pubblicati sui social, sono molto legati e l’ex compagna di Morgan si è più volte espressa a suo favore. Ma per quale motivo?

Dinanzi a queste difese il gossip aveva avanzato l’ipotesi che tra i due ci fosse un flirt, voce che poi sembrava essere confermata dagli scatti insieme dove erano intenti a scambiarsi baci e abbracci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Marco Carta, arriva l’annuncio che sorprende tutti: fan senza parole

Fabrizio Corona e Asia Argento, la verità sul loro rapporto: fan allibiti

“Fabrizio è importantissimo per me. Sono molto legata a lui”, ha confessato Asia Argento al settimanale di Alfonso Signorini. “Posso dire che è una delle persone più importanti della mia vita. Sono tanto felice che sia uscito. Sta facendo un percorso bellissimo di crescita e sarebbe stato un passo indietro se fosse rimasto dentro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Arisa-Andrea Di Carlo, le dichiarazioni dopo la rottura: “Bisogna rimanere fiduciosi”

Ma l’amore dov’è, si stanno chiedendo in molti. Ebbene, a rivelare la natura del loro rapporto è la stessa attrice. “Il nostro rapporto sfugge alle definizioni, mai avuto un legame del genere. Siamo anime affini. Lui è stato con me nei momenti più duri. Averlo conosciuto per me è un bene. Sono davvero felice che esista”.