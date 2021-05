Covid, Figliuolo non ha dubbi: “A settembre saremo tutti vaccinati”

Torna a parlare sulla situazione Covid-19 il generale Fracesco Paolo Figliuolo. Per il commissario a settembre tutta la popolazione sarà vaccinata.

Francesco Paolo Figliuolo è cautamente ottimista sulla possibilità di uscire completamente dall’emergenza Covid a settembre. Infatti, stando alle parole del generale, saremo tutti vaccinati. Il commissario straordinario alla pandemia è intervenuto a DiMartedì, trasmissione di La7. Un intervento in cui Figliuolo ha anche espresso le sue intenzioni per il futuro, assicurando che tornerà a svolgere la professione del militare.

Ad oggi in Italia sono ben 21,5 milioni i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, mentre coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono 10 milioni. Aggiungendo a questi dati le circa 3,5 milioni di persone che sono guarite dal Covid-19 arriviamo a 25 milioni di persone che hanno uno scudo contro il virus. L’obiettivo del Governo è continuare a somministrare 500mila dosi al giorno, ma tutto ciò dipenderà dall’arrivo dei vaccini.

Covid, Figliuolo sul vaccino J&J: “Oltre 20mila prenotazioni in farmacia”

Sono tantissimi i temi trattati dal commissario Figliuolo durante il suo intervento televisivo. Infatti il generale non sarebbe contrario alle vaccinazioni in vacanza, proprio perchè una delle priorità italiane in questo momento è continuare la campagna vaccinale. Inoltre non bisognerà mollare la presa sulle categorie fragili. Quando il paese avrà abbastanza dosi, si potrà procedere su tutte le classi d’età.

Gran parte dei cittadini italiani, inoltre, è pronta a vaccinarsi con il siero monodose di Johnson & Johnson. Infatti il vaccino statunitense potrà essere somministrato in farmacia, grazie alle sue caratteristiche di conservazione. La regione Lazio è stata la prima ad aprire le prenotazioni e come riporta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato sono già 20mila i cittadini prenotati. Infine stanno avendo grande successo gli open-day, specialmente in Campania, Lazio e Ligura. Così l’Italia prosegue con la campagna vaccinale ed è pronta ad immunizzare l’intera popolazione entri l mese di settembre.