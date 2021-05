Cashback, molti utenti disperati: ecco cosa sta succedendo

Cashback, clamoroso quanto sta accadendo in queste ore in Italia. La notizia sta mettendo in crisi tantissimi italiani

Quota 440 operazioni. E’ addirittura questo il picco che l’ultimo in classificato, chiunque esso sia, ha clamorosamente centrato in queste ultime ore. Una notizia che ha fatto riscattare il malumore nei tanti concorrenti in corsa per i 1.500 euro e che navigano in acque pericolosissime, quelle che potrebbero sorprendentemente risucchiarli proprio al rush finale e lasciarli in mano appena con i 150€ del cashback basico rispetto ai sogni di gloria.

Potrebbe interessarti anche —-> Cashback, se fai quest’errore perdi tutti i soldi

Cashback, beffa in arrivo per molti?

Maggio pertanto, considerando i ritmi attuali, chiuderà raggiungendo quasi quelle 500 operazioni che a inizio anno sembravano necessario per intascare il super premio finale. Altroché: continuando così, e non immaginando cosa si possa scatenare quando mancherà sempre di meno al traguardo, si andrà a ridosso delle 600 transazioni entro il prossimo 30 giugno.

Una notizia, questa, che sta inquietando i tantissimo utenti ormai a bordo classifica e a forte rischio esclusione per quella che sarebbe una beffa assurda dopo 5 mesi di zona vincente per molti. In molti si dicono pronti a dare battaglia in questo rush finale, ma non assolutamente intenzionati a partecipare al prossimo semestre in virtù dell’enorme fatica mentale e soprattutto economica per restare in corsa in questa prima parte dell’anno.

Molti, del resto, sono sfiniti e consapevoli di aver speso anche più dei 1.500 euro che otterranno nel caso. Mentre qualcuno è rimasto in corsa acquistando tutto ciò che normalmente avrebbe comprato anche senza cashback, altri si stanno invece stremando acquistando anche oggetti o cibi inutili solo per registrare transazioni e accumulare operazioni per scalare la classifica. E alla fine potrebbero restare anche a mani vuote.