Calciomercato Napoli, tramontato Conceiçao: si punta un altro straniero. De Laurentiis vorrebbe un profilo di alto livello per sostituire Gattuso

Il valzer delle panchine continua a tenere banco in Serie A. La Roma ha piazzato il colpo Mourinho all’inizio di maggio, dando il via ad un domino che coinvolge tutti i top club del nostro campionato. Partendo dai campioni in carica dell’Inter, non sicuri di poter proseguire il loro rapporto con Antonio Conte, poco convinto dal ridimensionamento economico voluto da Suning. La Juventus potrebbe salutare Pirlo e accogliere nuovamente Allegri, in una rivoluzione tecnica che coinvolgerebbe anche il Ds Paratici. La Lazio è sempre più lontana da Inzaghi, ma non potrà puntare su Gattuso, il preferito di Lotito ma ormai accasatosi a Firenze. In questo tourbillon si inserisce anche il Napoli, alla ricerca dell’erede del coach calabrese. De Laurentiis sta prendendo tutto il tempo necessario per fare la scelta giusta e vorrebbe per il suo club un nome importante. Negli ultimi giorni si era dato per fatto l’affare Conceiçao, cosa poi smentita seccamente proprio dal presidente. Il nome potrebbe però venire sempre dall’estero e più precisamente dalla Francia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici verso l’addio: il nome del sostituto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è derby per Lautaro Martinez: le cifre dell’affare

Calciomercato Napoli, tramontato Conceiçao: il favorito ora è Galtier

Christophe Galtier, ha realizzato una grande impresa con il suo Lille, andando a vincere la Ligue1 contro un Psg nettamente superiore. E’ il secondo titolo per il club francese negli ultimi 10 anni, dopo quello conquistato da Rudi Garcia nel 2011. Proprio questo exploit ha portato sotto le luci della ribalta Galtier, tanto da renderlo il nome più caldo in ottica Castelvolturno. In alcune recenti dichiarazioni all’Equipe, ha annunciato il suo addio al Lille: “Ho bisogno di cambiare orizzonte. Devo ammettere che tra le squadre che hanno mostrato interesse nei miei confronti c’è anche il Napoli. Giusto stamattina ho ricevuto da loro un messaggio di congratulazioni per il nostro titolo“. Ora bisognerà capire se De Laurentiis deciderà di affondare definitivamente il colpo, potendo contare su un gradimento reciproco. All’ombra del Vesuvio ritroverebbe quell’Osimhen lanciato proprio in Francia ad altissimi livelli e punto di forza dell’attacco azzurro. Tra pochi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva.