Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Pirlo: trattativa avviata

La Juventus inizia a muoversi sul calciomercato ed avrebbe scelto l’erede di Andrea Pirlo. Voci interne parlano di una trattativa avviata: le ultime.

La Juventus ha iniziato a sondare il calciomercato per trovare il sostituto di Andrea Pirlo. Nonostante la qualificazione in Champions League e le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana, il tecnico bresciano potrebbe dire addio con i bianconeri che potrebbero relegarlo alla formazione Under 23. Nella serata di ieri, infatti, si sarebbe avviata la trattativa per il ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico, fermo da due anni, ha giocato la partita del cuore allo Juventus Stadium.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Inter, è derby per Lautaro Martinez: le cifre dell’affare

Stando alle indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri starebbe aspettando la chiamata del Real Madrid. La Vecchia Signora, però, è pronta a giocare d’anticipo con Andrea Agnelli che avrebbe fatto partire il pressing. Un ritorno di Allegri a Torino sarebbe importantissimo anche dal punto di vista dell’entusiasmo. Infatti sono tantissimi i tifosi che invocano il ritorno di Max sulla panchina dell’Allianz Stadium. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri vicino al ritorno: la trattativa

Nella serata di ieri, quindi, è partito il pressing di Andrea Agnelli. Il patron dei bianconeri è pronto ad avanzare, pressare e destabilizzare, con Massimiliano Allegri che però sta aspettando la chiamata del Real Madrid. Con i blancos, infatti, c’è una stretta di mano valida fino alla giornata di domani. Florentino Perez, infatti, starebbe sondando tutte le piste disponibili, ma il tempo stringe e Max vorrebbe risposte dal patron del Real.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, la confessione di Donnarumma: tifosi traditi

Intanto anche Giovanni Galeone, ex allenatore e maestro di Allegri, spinge per un ritorno del tecnico sulla panchina della Juventus. Per Galeone, infatti, la vera sfida sarà tornare in bianconero e dimostrare che è l’allenatore che comanda. Allegri, infatti, ha sempre mostrato un gran carattere alla guida dei bianconeri, mandando in tribuna anche senatori come Leonardo Bonucci. Le prossime ore, quindi saranno decisivi e vedremo se ci saranno sviluppi nelle trattative.