Calciomercato Juventus, primo clamoroso addio: ora è ufficiale

Calciomercato Juventus, iniziano le prime operazioni in vista della prossima stagione. C’è già un addio eccellente per i bianconeri

La Juventus deve ancora decidere cosa ne sarà del suo futuro. Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, ora la dirigenza sta valutando se continuare con Andrea Pirlo o scegliere un allenatore di spessore. Il nome di Massimiliano Allegri continua ad aleggiare su Torino, e si parla addirittura di un ruolo da manager alla inglese.

A maggior conferma di questa indiscrezione, c’è una notizia ufficiale che è stata data pochi minuti fa dalla Juventus stessa: Fabio Paratici è stato sollevato dal suo incarico. Dopo 11 anni in dirigenza, sarà addio. La prossima settimana è in programma una conferenza stampa insieme al presidente Andrea Agnelli, per discutere della scelta e dare l’addio definitivo al managin director.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’addio di Fabio Paratici

Dopo 11 anni, Fabio Paratici dà ufficialmente il suo addio alla Juventus. Il presidente Andrea Agnelli ha deciso di non rinnovargli il contratto – in scadenza il 30 giugno 2021 – e di salutarlo con una nota ufficiale sul sito del club. “Sono stati anni di crescita, durante i quali la Juventus mi ha concesso di svolgere questa bellissima attività. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, ma sono già pronto a nuove sfide” le prime parole dell’ormai ex dirigente bianconero.

Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe perciò passare in mano a Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano non ha ancora deciso cosa fare, ma sono sempre più insistenti le voci che lo vedrebbero tornare a Torino nel ruolo di manager alla inglese.