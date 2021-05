Anticipazioni Daydreamer, Sanem torna: Can viene rifiutato

Le anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno, danno il ritorno di Sanem con Can che decide di andarla ad invitare alla festa Ayça

La coppia che ha fatto innamorare gli appassionati della soap Daydreamer – Le ali del sogno, è pronta a tornare. Le anticipazioni di domani, mercoledì 26 maggio, parlano di un incontro tra Sanem e Can. A partire dalle 16:30 su Canale 5, il fotografo si recherà al negozio di Nihat per provare a convincere Sanem ad andare alla festa di Ayça.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, da Alfonso Signorini agli opinionisti: tanti cambiamenti



NON PERDERTI > > > Carolina Marconi ha un tumore: annuncio straziante

Ayça ha organizzato una festa per celebrare i vincitori del concorso grazie al quale la Fikri Harika ha ottenuto il prestigioso incarico della campagna pubblicitaria della WomanArt.

LEGGI ANCHE > > > Maneskin, nota cantante esce allo scoperto: “Innamorata di Damiano”

Anticipazioni Daydreamer – Le ali del sogno, mercoledì 26 maggio

Ad ogni festa che si rispetti, c’è sempre un ospite d’onore: chi se non Sanem Aydin? Le creme prodotte da WomanArt, infatti, sono quelle speciali di Sanem. Tuttavia, Aydin non ha alcuna intenzione di avere un contatto diretto o indiretto che sia con Can. La giovane Sanem intanto è tornata a casa con i genitori, chiudendo la produzione di creme ed aiutando il padre, Nihat, alla drogheria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi, incredibile accusa: l’intervento di Tommaso Zorzi

Sarà proprio il nuovo lavoro alla drogheria a fare da galeone tra Can e Sanem per l’ennesima volta: la prima, durante una consegna col motorino, vede Can per strada, si distrae e cade rovinosamente per terra. Non appena Can si rende conto che la ragazza alla guida è Sanem, corre ad aiutarla.