Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni americane di Beautiful, un protagonista lascerà la soap: i dettagli

Secondo quanto trapelato da SoapDirt, un grosso personaggio della soap Beautiful potrebbe andar via. Dalle anticipazioni americane è emerso che Bill Spencer (Don Diamont) commetterò un grave gesto per proteggere il figlio Liam. Quest’ultimo infatti è alla guida dell’auto, quando si rende conto di aver urtato qualcosa. Sceso dal veicolo insieme al padre, assiste alla morte di Vinny Walker.

Bill, temendo che suo figlio possa essere accusato di omicidio, lascia morire Vinny e fa di tutto per insabbiare le prove del loro coinvolgimento. Quest’ultimo impedisce a Liam di raccontare tutto alla polizia.

Anticipazioni Beautiful, sarà la fine per Bill Spencer?

Le anticipazioni americane, però, mostreranno che la morte di Vinny non è stata causata da Liam. Una lite farà finire l’amico di Thomas in fin di vita all’angolo della strada. I due, però, sono comunque colpevoli di omissione di soccorso.

Per il padre di Liam, Bill, potrebbe essere la fine nella soap a seguito di tali accadimenti. Thomas infatti viene a conoscenza di tutto, ascoltando la confessione del giovane Spencer alla compagna Hope Logan. Il Forrester non vuole rimanere con le mani in mano e vendicarsi di quanto accaduto. Quando Bill starà per essere accusato, potrebbe venir fuori la vera causa della morte di Vinny.