Royal Family, accuse pesanti contro il principe Harry: è polemica

Arrivano nuove dichiarazioni sulla Royal Family. Questa volta è l’ex maggiordomo di Lady Diana a parlare del principe Harry

Nuove rivelazioni sulla Royal Family arrivano dall’ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell. L’uomo che conosce bene la famiglia, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni sul principe Harry.

Secondo quanto si apprende da OkMagazine, l’uomo è sicuro che Meghan Markle potrebbe essere l’unica ad impedire al principe Harry di compromettere ulteriormente la situazione a corte. Difatti, come in tanti ormai sanno, Harry ha più volte rilasciato dichiarazioni negative sulla sua famiglia, in ultimo su suo padre Carlo.

Tutto questo da quando ha deciso di lasciare il Regno Unito, un comportamento che lo starebbe autodistruggendo. Difatti, dopo le ultime dichiarazioni di Harry, sembrerebbe proprio che il principe Carlo abbia affrontato di petto il figlio. Intanto l’ex maggiordomo di Diana si è lasciato andare sul proprio punto di vista dopo che per tanto tempo ha vissuto la famiglia reale.

Le dichiarazioni dell’ex maggiordomo Paul Burrell sulla Royal Family

Il 62enne Paul Burrell è stato chiaro nelle sue dichiarazioni rilasciate alla rivista Closer. Qui l’ex maggiordomo ha sostenuto che il principe Harry sia stato accecato dalla bellezza di Meghan Markle e dal mondo hollywoodiano.

Burrell ha ricordato anche la principessa Diana la quale non avrebbe mai voluto tutto questo per suo figlio. “Non solo sarebbe devastata dal fatto che Harry venga tagliato fuori dalla famiglia, ma disapproverebbe i suoi comportamenti contro la Corona”.

Il 62enne è convinto dunque che solo Meghan potrebbe impedire a suo marito di rilasciare altre interviste distruttive e di mettersi ancora contro la Corona.