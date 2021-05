Roma, sprofonda la strada a Torpignattara: cosa sta succedendo

Paura nel quartiere Torpignattara di Roma, dove si è aperta una voragine in via Zenodossio. Alcune macchine sono state inghiottite

Crolla la strada a Torpignattara, quartiere di Roma. In via Zenodossio si è letteralmente aperta una voragine, che ha inghiottito alcune delle auto presenti nelle vicinanze. Danni anche ad un garage sotterraneo, completamente allagato e pieno di macerie.

Stando a quanto riferiscono le forze dell’ordine, nessuna persona è rimasta ferita dal crollo. Il cratere è profondo circa sei metri e lungo dodici, con danni molto ingenti. Intervenuta immediatamente sul posto la Polizia Locale, che ha transennato la zona e la ha chiusa al traffico. Alcuni residenti del palazzo interessato stanno valutando lo sgombero, ma non sono ancora arrivati ordini in tal senso.

Roma, voragine a Torpignattara: quale potrebbe essere il motivo

Cede il manto stradale e una parte di marciapiede a #Roma in via Zenodossio, zona Torpignattara: nessuna persona coinvolta, una squadra dei #vigilidelfuoco impegnata nella messa in sicurezza dell’area [#25maggio 13:00] pic.twitter.com/VLbjT6JrBT — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 25, 2021

Al momento, l’ipotesi più probabile è che la voragine sia stata causata da una fuoriuscita d’acqua. I Vigili del Fuoco e di Acea sono sul posto, insieme ai Vigili urbani, per valutare l’entità dei danni e capire come procedere. I residenti della zona si sono subito riversati in piazza per capire cosa è accaduto, mentre lo sgombero del palazzo è al momento scongiurata.

Si tratta della terza voragine in tre mesi a Torpignattara, quartiere di Roma. Ad inizio febbraio successe la stessa cosa in via Acqua Bullicante, mentre pochi giorni fa è stata la volta di Via Casilina.Anche in quel caso erano intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Locale.