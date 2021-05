Isola dei Famosi, allarme choc: rischio malattia per i naufraghi?

E’ bufera contro l’Isola dei Famosi per l’eccessivo dimagrimento dei naufraghi: sulla questione interviene il nutrizionista Nicola Sorrentino

Come tutti ricordano nella storia dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono soggetti ad un dimagrimento causato dalla scarsità del cibo. Nell’ultima edizione ancora in onda dell’Isola condotta dalla bellissima Ilary Blasi, sono tanti i concorrenti che lamentano l’assenza di cibo ed un conseguente dimagrimento.

Difatti, le immagini immortalate dalle telecamere presenti in Honduras ci mostrano la realtà dei fatti. Nell’ultima puntata andata in onda ieri, lunedì 24 maggio, a restare senza parole per il suo dimagrimento è stato Andrea Cerioli. Il ragazzo, primo finalista di questa edizione, ha avuto l’opportunità di specchiarsi dopo circa due mesi. Le sue parole hanno colpito il pubblico: “Mi vedo molto piccolo”.

Ma tra i tanti, oltre a Cerioli, hanno perso molti chili anche Gilles Rocca, Angela Melillo e Awed. Il loro dimagrimento ha lasciato spazio alle critiche che in queste ore stanno facendo il giro del web. Nel frattempo la produzione ha deciso di aumentare le dosi di riso per ogni concorrente e come se non bastasse, a partire da ieri, i naufraghi hanno ottenuto un abbondate piatto di pasta per sette giorni.

Dimagrimento dei naufraghi, Nicola Sorrentino contro l’Isola dei Famosi

Nonostante l’aumento delle porzioni di riso e alla concessione della pasta per sette giorni c’è chi ha deciso di attaccare comunque la produzione dell’Isola dei Famosi 2021. In una intervista a NuovoTv, il nutrizionista Nicola Sorrentino ha dichiarato che il programma è diseducativo.

Chi ha intenzione di dimagrire potrebbe decidere di prendere come esempio i naufraghi e non mangiare: “Pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia“. Un problema che potrebbe in questo caso colpire i concorrenti che sono ancora in gara.

Di tutt’altro avviso è invece un veterano dell’Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e conduttore televisivo ha partecipato al reality di Mediaset per ben due volte, nel 2007 e nel 2012. Cecchi Paone nel corso delle sue due esperienze ha perso parecchi kg, ma prima di partire per l’Honduras e su consiglio del suo medico, ha seguito una dieta ingrassante.