Ilary Blasi, colpo di scena totale: fan estasiati

Colpo di scena per Ilary Blasi che fa incetta di ascolti con l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi: fan in estasi

I dati Auditel del prime time di ieri, lunedì 24 maggio, hanno visto trionfare ancora una volta Rai 1 grazie alla prima tv de Il Traditore. Il film incentrato sulla figura di Tommaso Buscetta ha appassionato 4.570.000 spettatori (21.9% di share). Nonostante ciò, Ilary Blasi può dirsi soddisfatta perché l’Isola dei Famosi ha visto una crescita di spettatori rispetto alla puntata precedente. Sono stati 2.982.000 gli spettatori, pari al 18.2% di share.

I risultati degli altri canali:

Rai 2: Stai Lontana da Me 1.268.000 spettatori (5.2% share)

Italia 1: Safe House – Nessuno è al sicuro 1.288.000 (5.7%)

Rai 3: Report 2.118.000 (8.9%)

Rete 4: Quarta Repubblica 910.000 (5%)

La7: Quel che Resta del Giorno 433.000 (2%)

Tv8: la replica della prima stagione di Gomorra – La Serie 239.000 (1.1%)

Nove: Corpi da Reato 348.000 (1.6%)

Ilary Blasi stizzita da Isolde Kostner

“Mi avete chiesto cosa è importante che si ricordi di me dell’Isola. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali”, queste parole di Isolde Kostner nel corso della puntata di ieri hanno fatto stizzire Ilary Blasi.

La conduttrice, oggettivamente sottopostasi a qualche ritocchino in passato, anziché lodare il discorso della sportiva, ha glissato e continuato con una battuta. “Sei diventata Fariba”, le parole della romana.