La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… Le prime indiscrezioni.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti e pare che una nota ex Velina di Striscia la notizia abbia sostenuto un provino con gli autori.

Si tratta di Miriana Trevisan che come rivelato da TV Blog avrebbe avuto un colloquio con la produzione. Al momento però non si hanno notizie dell’esito del provino, ma sicuramente nei prossimi giorni avremo aggiornamenti rilevanti.

GF Vip 6, da Alfonso Signorini agli opinionisti: tanti cambiamenti

Oltre a Miriana Trevisan, Alfonso Signorini sta monitorando altri vipponi per la sesta edizione del programma. Tra i tanti nomi, quelli di maggiore spicco sono: Barbara Bouchet, Raffaella Fico, Gaia Zorzi (sorella di Tommaso), Katia Ricciarelli, Arisa, Martina Miliddi. Smentita invece la possibile partecipazione di Gabriel Garko.

Aggiornamenti anche sul fronte opinionisti. Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia.