Fortnite si aggiorna alla versione 16.50: tutte le principali novità

Altro martedì di aggiornamenti per Fortnite, che è da poco disponibile con la versione 16.50. Ecco tutte le novità

Questa mattina, gli utenti di Fortnite si sono ritrovati con una spiacevole sorpresa: i server completamente offline. Come ormai da anni accade, si tratta di manutenzione necessaria per l’inserimento dei vari aggiornamenti nei file di gioco. Epic Games ha infatti da poco reso disponibile la versione 16.50 del battle royale, con alcune novità molto interessanti.

Alcuni di questi già erano stati anticipati nelle scorse ore su Twitter dall’account Fortnite Status, mentre per altre si è dovuto aspettare questa mattina. Come sempre in questi casi, le modifiche riguardano principalmente la Battaglia Reale ma si allargano anche a Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Fortnite, le novità della versione 16.50

Tantissime le aggiunte su Fortnite con l’aggiornamento alla versione 16.50 del gioco. Partiamo dalle schermate di caricamento, che ci danno più di qualche indizio su quello che potrà accadere nei prossimi giorni: ci sono Thor e Loki. Che sia in arrivo una nuova collaborazione con la Marvel?

Spazio ovviamente anche alla nuova ondata di skin, che verranno rilasciate nello shop già a partire da questa sera e via via nei prossimi giorni. Alcuni dataminer hanno scovato un possibile rimando alla stagione 7: gli alieni. Poster e vari oggetti che potrebbero fare da contraltare a quella che sarà la prossima season.

Parlando di Modalità Creativa, questa versione permetterà ai giocatori di esaminare e supervisionare ancor più spazi, oltre a creare partite in Terzetto, Coppie e tutti-contro-tutti su grande scala.

Infine Salva il Mondo, dove finalmente tornerà Ken Filibustiere insieme ad altri personaggi. Tra questi, dal 6 giugno arrivano Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromatica.