Flora Canto è pronta a tornare sul piccolo schermo. Sarà la protagonista dell’estate con il programma “Fatto da mamma”.

Flora Canto, attrice e compagna do Enrico Brignano da cui aspetta il secondo figlio, è pronta a catapultarsi in un’avventura tutta nuova alla conduzione di “Fatto da mamma” il nuovo programma che a partire da sabato 5 giugno andrà in onda alle 12.10 su Rai2.

L’attrice nel corso delle sette puntate previste per lo show ospiterà diversi concorrenti come Maria Grazia Cucinotta, Elena Santarelli, Matilde Brandi, Carmen Russo, Veronica Maya, Tosca D’Aquino e la sorella minore di Penelope Cruz, ovvero Monica Cruz.

Il programma nasce con la voglia di raccontare la maternità di alcuni volti noti della tv preparando gustosi manicaretti come li preparerebbero ai loro bambini.

Flora Canto, indiscrezione sensazionale: sarà la protagonista assoluta

Lo show nasce da un’idea di Flora Canto, che ne sarà anche la conduttrice, ed è prodotto da Elio Bonsignore per la Me Production SRL in collaborazione con Rai Pubblicità. Nel cast del programma, accanto a Flora Canto ci sarà anche Gianluca Mech, l’ideatore della dieta tisanoreica, che affiancato dalla nutrizionista Emma Balsimelli parlerà dell’alimentazione più adatta ai bambini.

Le riprese di “Fatto da mamma” si stanno effettuando in questi giorni sul Lago di Bracciano e andranno in onda ad inizio giugno, avviando così la stagione estiva dei palinsesti Rai.