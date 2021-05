Dayane Mello racconta il dramma: un fulmine a ciel sereno

Altra brutta tegola per Dayane Mello che racconta il suo dramma a pochi mesi dalla scomparsa del fratello Lucas

L’ex gieffina Dayane Mello ha raccontato un nuovo dramma che ha colpito la sua famiglia: “Purtroppo oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro”. Così la modella brasiliana ha spiegato tramite le sue Instagram stories il fulmine a ciel sereno che ha colto d’improvviso la mamma ed i suoi cari.

Tuttavia, i rapporti con la mamma non sono mai stati dei migliori, ma Dayane spera di poter ricucirli: “Voglio aiutarla”, ha ammesso con voce tremante su Instagram. Ha concluso l’importante messaggio ringraziando proprio i genitori di averla messa al mondo. Immediata la reazione dei tantissimi fan della modella che, in un modo o nell’altro, le hanno mostrato supporto.

Dayane Mello, altro dramma a pochi mesi dalla morte del fratello Lucas

Sono passati soltanto 4 mesi dal 5 febbraio 2021 quando la serenità all’interno della casa del Grande Fratello VIP è stata interrotta da una terribile notizia: Lucas, il fratello di Dayane Mello è morto in seguito ad un incidente. La modella brasiliana rimase sconvolta nel sapere di Lucas e così anche tutti gli altri concorrenti della casa che si sono stretti attorno alla Mello al di là delle rivalità di gioco.

Molto discussa la decisione di Dayane di non voler abbandonare la casa più spiata d’Italia per poter partecipare ai funerali, ma lei stessa spiegò di non poter andare in Brasile in base ai protocolli vigenti e che avrebbe preferito il calore degli amici in un momento così tragico.