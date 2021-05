Covid-19, bollettino 25 maggio: 3.224 contagi e 166 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto sono stati diffusi poco fa dalla Protezione Civile gli ultimi dati relativi al Covid-19 aggiornati ad oggi, martedì 25 maggio. Nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento delle vittime nel nostro Paese.

A fronte di 252.646 tamponi processati, sono stati 3.224 i contagiati (ieri 2.490 a fronte di 107.481 tamponi analizzati). Cresce nelle ultime 24 ore il numero dei guariti, difatti, a sconfiggere il virus sono stati 11.348 italiani (ieri 7.032). Anche il numero delle vittime purtroppo evidenzia un aumento con 166 decessi (ieri 110).

Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva con -59 e quelli ordinari con -393. Il tasso di positività è pari all’1,3% (-1,0%). Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi sono 31.549.071 le dosi di vaccino somministrate in totale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Concerti Covid-free, Pregliasco a iNews24: “Solo quando arriveremo al 50% di vaccinati”

L’aggiornamento Covid delle singole regioni intaliane: i contagi

La curva epidemiologica in Italia continua a registrare un notevole calo. A preoccupare nelle ultime 24 ore è il numero dei decessi che rispetto a ieri ha subito un aumento. Ma veniamo adesso ai contagi registrati nelle singole regioni.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE>>> Vaccino Covid, il Moderna è efficace al 100% sugli adolescenti: lo studio

In Piemonte, nelle ultime 24 ore, si sono registrati +274 nuovi casi, in Alto Adige +20, in Valle d’Aosta +21, in Trentino +24, nel Veneto +159, in Friuli Venezia Giulia +34, nelle Marche +77, in Emilia Romagna +161, in Toscana +215, in Abruzzo +40, nel Lazio +308, in Campania +410, in Puglia +314 e in Sardegna +28