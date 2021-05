Carolina Marconi ha un tumore: annuncio straziante

Un annuncio straziante via Instagram quello di Carolina Marconi che ammette di essere stata operata per un tumore al seno

Carolina Marconi ha pubblicato un lungo post in cui ha rivelato tutto quanto le è accaduto in questi mesi. La showgirl venezuelana ha spiegato, infatti, soltanto qualche giorno fa di essere stata operata a seguito del ritrovamento di un tumore al seno il 24 marzo. “Mi sentivo distrutta come donna, mamma e figlia: mi sentivo persa”, questa è stata la reazione di Carolina non appena ha scoperto di avere un grosso male.

Era il giorno del compleanno di sua mamma, il 6 aprile, quando ha affrontato l’operazione: “È durata circa 8 ore, oltre alla rimozione del tumore c’era anche da ricostruire la mammella. Avevo paura di addormentarmi e non svegliarmi più, allora prima di entrare in sala operatoria ho mandato un messaggio su whatsapp con scritto ‘ti amo’ a tutte le persone cui voglio bene”.

Carolina Marconi, i giorni prima della chemio

Un racconto strappalacrime quello di Carolina Marconi che, a modo suo, ha raccolto tutte le sensazioni di ogni malato di tumore che si trova ad affrontare un dramma simile. Questo weekend, la famiglia della showgirl venezuelana l’ha accompagnata a Formia, luogo che dice di amare, per prendere un po’ di sole prima della metà di giugno.

È per metà giugno che è fissato l’inizio del ciclo di chemioterapie necessarie dopo l’asportazione del tumore.