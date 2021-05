Il Milan è pronto a iniziare un nuovo ciclo tra i pali con Mike Maignan, il giovane portiere francese che sostituirà Gigio Donnarumma.

Per il tifoso rossonero fa male sapere che Gigio Donnarumma non rinnoverà con la squadra che lo ha lanciato in prima squadra credendo sin da subito nel suo talento. Non solo la società, ma anche i supporters del Milan vedevano in lui una bandiera, un ragazzo che cresciuto nella cantera meneghina avrebbe potuto diventare un capitano, e scusate il paragone, come lo fu Franco Baresi.

Sogni utopici quelli dei tifosi rossoneri che, come accaduto alla vigilia della gara contro la Juventus avevano chiesto al numero 99 di non scendere in campo se non dopo aver firmato il rinnovo. Maldini disse che le decisioni spettavano alla dirigenza e non ai tifosi e così, tra le lacrime Donnarumma lasciava quei tifosi che lo hanno visto crescere e protetto sul quel rettangolo verde di San Siro.

Calciomercato Milan, la confessione di Donnarumma: tifosi traditi

Milanista nel cuore. Tradire il proprio popolo per soldi richiama alle nostre orecchie anche episodi biblici e perciò non lo si può incolpare di venerare il dio Denaro. Però il soggiogare, il prendere i tifosi in giro sì… Questa accusa nei suoi confronti la si può muovere.

Come rivelato dai colleghi di MilanNews, dopo la partita vinta contro l’Atalanta, Gigio Donnarumma aveva già salutato i compagni confessando che non avrebbe rinnovato il contratto con il Milan.

Da qui la scelta della dirigenza di chiudere per Mike Maignan del Lille senza aspettare ulteriormente Gigio Donnarumma. La Champions non è servita a trattenere il giocatore, le strade si separano e ad attendere il numero 99 c’è la Juventus fresca di qualificazione in Champions League.