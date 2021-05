Calciomercato Juventus, Allegri “ruba” un big per il Real Madrid: che nome!

Calciomercato Juventus, Allegri è pronto a rubare una stella ai bianconeri e portarsela con sé al Real Madrid

Il futuro di Massimiliano Allegri continua ad essere in bilico. Il tecnico livornese è stato accostato più volte al Real Madrid, alla Juventus e al Napoli, ma ancora non è arrivata una decisione definitiva. Se l’esonero di Pirlo non è ancora sicuro, quello di Zinedine Zidane pare ormai essere cosa fatta.

Stando a quanto riferisce Diario Gol, nel corso della prossima settimana il presidente dei Blancos Florentino Perez darà il benservito al tecnico francese. A questo punto, salvo clamorose sorprese, potrebbe essere proprio il nome di Allegri quello favorito per guidare le Merengues il prossimo anno. Si infiammerebbe così il calciomercato, con la ricerca dei giocatori giusti per puntellare la rosa e puntare ai massimi traguardi.

Calciomercato Juventus, Allegri si porta Pogba al Real Madrid

Il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri – qualora accettasse l’offerta del Real Madrid – è quello di Paul Pogba del Manchester United. Uno sgarbo alla Juventus, squadra che da tempo insegue il fenomeno francese per un clamoroso ritorno. Sempre secondo quanto riferito da Diario Gol, l’idea di Florentino Perez è quella di accontentare in tutto e per tutto il nuovo allenatore, per aprire un ciclo vincente in Spagna e in Europa.

Il centrocampista andrà in scadenza nel 2022, e difficilmente lo United se lo lascerà scappare a zero. È proprio su questo fattore che vuole spingere il club spagnolo, per regalare ad Allegri il primo giocatore nella sua nuova avventura madrilena.